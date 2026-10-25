На Тайване задерживается реализация трех из 24 действующих программ закупки американского вооружения — поставки тяжелых торпед MK-48, боеприпасов AGM-154C и истребителей F-16V Block 70. Об этом говорится в отчете Министерства национальной обороны, представленном Законодательному юаню, сообщает Taipei Times.

Еще 21 программа закупок выполняется по графику. В то же время поставку всех 28 торпед MK-48 — 24 боевых и четырех учебных — перенесли на 2028 год. Их стоимость составляет 5,46 млрд новых тайваньских долларов, или около 168 млн долларов США. В министерстве объяснили задержки нарушениями в цепочках поставок и необходимостью возобновить производственные линии.

Боеприпасы и истребители

Закупка AGM-154C осуществляется в рамках проекта модернизации тайваньских F-16A/B Feng Chan. По данным ведомства, США должны были возобновить производство, найти материалы и решить вопросы интеграции систем, поскольку Тайвань выбрал новейшую версию боеприпасов. Их поставки также должны завершить в 2028 году. Модернизация истребителей F-16A/B была завершена в 2023 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отдельно задерживается закупка 66 самолетов F-16V Block 70, на которую в 2020–2026 годах выделили 247,23 млрд новых тайваньских долларов. Все самолеты планировали поставить в 2026 году, однако перенос и перезапуск производственной линии, а также проблемы в цепочках поставок поставили этот график под угрозу. Первые два истребителя прибыли на авиабазу Чжихан в Тайдуне 2 октября, остальные планируют перегонять на Тайвань партиями после завершения подготовки.

Другие программы

Министерство также сообщило, что до конца года ожидает получить все танки M1A2T, беспилотники Switchblade 300 и парашютное оснащение для воздушных операций. Продолжатся поставки систем наземной связи третьего поколения, переносных зенитных комплексов Stinger, береговых комплексов Harpoon, разведывательных контейнеров MS-110 и дронов MQ-9B.

Программа систем наземной связи, рассчитанная до 2029 года, оценивается более чем в 8,7 млрд новых тайваньских долларов. Она предусматривает 154 узла связи, 24 ретрансляционные системы и восемь центров управления сетью. Также продолжается программа модернизации Patriot II и закупки Patriot III стоимостью более 179,1 млрд новых тайваньских долларов, включающая модернизацию трех подразделений Patriot II, шести подразделений Patriot III и приобретение 102 ракет Patriot III увеличенной дальности.

Читай нас в