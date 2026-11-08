В городе Кэтрин на севере Австралии территорию местного суда могут огородить периметральным забором из-за случаев вандализма. В то же время Служба женской информации и юридической помощи Кэтрина (KWILS) предупредила, что такая конструкция может ограничить пути выхода из опасной ситуации для пострадавших от домашнего насилия в случае конфликта на территории суда.

Как сообщает ABC News, главный регистратор Местного суда Северной территории Сара Гэннон в письме пользователям суда объяснила необходимость ограждения рядом инцидентов, в частности повреждением окон и дверей в нерабочее время. По ее словам, планируется установить простое петлеобразное ограждение, похожее на заборы вокруг бассейнов, без шипов и других заметных элементов безопасности.

Опасения относительно безопасности

Ворота ограждения должны оставаться открытыми в рабочие часы суда, чтобы посетители могли свободно входить и выходить. Однако руководитель направления адвокации KWILS Брианна Белл считает, что даже открытые ворота создадут узкое место и сократят количество возможных путей для бегства.

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Она обратила внимание, что посетителей проверяют металлодетектором только на входе в само здание. Поэтому, по ее словам, человек с ножом мог бы незамеченным попасть на огороженную территорию. Белл также поставила под сомнение, сможет ли ограждение без шипов предотвратить ночные повреждения имущества.

Проектирование продолжается

В департаменте генерального прокурора Северной территории заявили, что ограждение должно противодействовать продолжающемуся вандализму и повреждению имущества. Там добавили, что детальное проектирование продолжается, а в его ходе учитываются отзывы относительно доступа, передвижения и безопасности.

Работы инициировала администрация Местного суда Северной территории, а финансироваться они будут из действующего бюджета суда. План также предусматривает удаление большого дождевого дерева перед зданием, которое, как сообщалось, сбрасывало крупные ветви. KWILS раскритиковала приоритетность этих работ, призвав вместо этого инвестировать в альтернативные входы и выходы. Архитектурная фирма Susan Dugdale and Associates в декабре 2024 года представила правительству Северной территории план масштабной реконструкции суда, призванной сделать его более безопасным и более удобным для пострадавших от домашнего насилия.

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