В Парагвае в понедельник, 9 ноября 2026 года, приостановят государственную программу школьного питания Hambre Cero в департаменте Сан-Педро, столице Асунсьоне, а также в департаментах Сентраль и Пресиденте-Айес. Решение связано с забастовкой учителей в государственных школах, сообщает The Rio Times.

Где остановят поставки

Администрация департамента Сан-Педро в циркуляре от 7 ноября сообщила поставщикам и руководителям школ, что в понедельник продукты не будут поставляться и доставляться во все учреждения, участвующие в программе. Ограничение также коснется школ, где занятия все же будут проводиться.

Министерство социального развития Парагвая 8 ноября объявило об аналогичном шаге в Асунсьоне, Сентрале и Пресиденте-Айесе. По данным министерства, министр Тадео Рохас распорядился приостановить поставки, чтобы сохранить государственные средства и избежать порчи продуктов, пока учащиеся остаются дома.

Требования профсоюзов

Забастовку поддержали Федерация педагогов Парагвая, Национальный союз педагогов, два профсоюзных объединения OTEP и профсоюз директоров школ Sinadi. Они требуют государственных гарантий в отношении государственных и пенсионных средств, связанных с Ueno Bank, о крахе которого сообщает издание.

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В частности, профсоюзы добиваются возвращения 60 млн долларов в Caja Fiscal — пенсионный фонд государственных служащих — и 350 млн долларов в государственный Институт социального обеспечения IPS. Среди других требований — увеличение финансирования образования в национальном бюджете на 2027 год.

Лидеры профсоюзов должны были встретиться с президентом Педро Альяной 9 ноября в 11:30. По предварительным данным, занятия должны возобновиться во вторник, 10 ноября.

The Rio Times также связывает забастовку с политическим кризисом в стране. По данным издания, 6 ноября Сенат Парагвая отстранил от должности президента Сантьяго Пенью, а Педро Альяна в тот же день принес присягу как глава государства.

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