Верховный суд Пакистана определил основания, при которых освобождение обвиняемого под залог может быть отменено, в частности из-за попыток влиять на свидетелей, вмешательства в расследование или риска бегства за пределы юрисдикции суда. Восемь правовых принципов в решении изложил судья Мухаммад Али Мазхар, сообщает The Express Tribune.

Основания для отмены залога

Суд отметил, что залог может быть отменен, если решение о его предоставлении является prima facie незаконным или несправедливым. Основаниями также являются попытки обвиняемого влиять на свидетелей обвинения, манипулировать доказательствами или препятствовать отправлению правосудия.

Среди других обстоятельств суд назвал вероятность бегства обвиняемого за пределы судебной юрисдикции, вмешательство в беспристрастное расследование или совершение аналогичного правонарушения во время нахождения под залогом. Основанием для отмены залога также могут стать новые факты или доказательства, выявленные в ходе следствия, которые указывают на возможную причастность лица к правонарушению.

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Обстоятельства дела в Ларкане

Верховный суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение Высокого суда Синда. Дело касается гибели Нура Хуссейна 3 марта 2024 года: согласно материалам дела, он погиб после обрыва электрического провода, по которому через специальную линию подавали электроэнергию в магазины.

30 января 2025 года судья сессионного суда Ларканы отклонил ходатайство обвиняемого Али Асгара Хокхара о залоге до ареста. Однако 20 октября 2025 года Ларканская коллегия Высокого суда Синда предоставила ему залог, в частности из-за девятимесячной задержки с регистрацией сообщения о преступлении.

Верховный суд постановил, что эта задержка и предполагаемая роль Хокхара в инциденте требуют дальнейшего выяснения. Суд также поручил передать копию решения председателю Управления развития водных и энергетических ресурсов Пакистана (Wapda), чтобы Wapda и соответствующая энергетическая компания проверили роль лиц, причастных к предположительно незаконной поставке электроэнергии, ее краже и частному отведению.

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