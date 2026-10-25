Правительство Шри-Ланки приостановило реализацию новых ветроэнергетических проектов на полуострове Маннар, чтобы ослабить сопротивление местных жителей. Рыбаки и жители прибрежных деревень связывают работу уже установленных ветротурбин с уменьшением улова и подтоплениями.

Как сообщает Channel NewsAsia, первая очередь ветропарка из 30 турбин общей мощностью 104 мегаватта была подключена к электросети в 2020 году. Строительство еще 14 турбин уже началось. Контракт на третью очередь, предусматривавшую установку 52 турбин индийским конгломератом Adani, правительство отменило в 2025 году из-за спора о цене за киловатт-час электроэнергии.

Жалобы рыбаков

Рыбак Венкатасами Калимуфтху заявил, что после появления турбин уловы стали значительно меньше. В то же время он признал, что не имеет доказательств такой связи. По его словам, рыбаки считают, что тень от вращающихся лопастей может отпугивать рыбу от мелководья. Другие рыбаки также называют среди причин падения доходов конкуренцию со стороны индийских траулеров.

Глава местного рыболовецкого кооператива в Песалае А. Станислас Периес рассказал, что ранее рыбаки могли зарабатывать до 5 тысяч рупий, или около 15 долларов США, в день, тогда как сейчас заработок едва превышает 1 тысячу рупий.

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Заявления о подтоплениях

Жительница одной из деревень Бенедикт Мэри Виджилия утверждает, что бетонные фундаменты и траншеи для подъездных дорог препятствуют стоку дождевой воды в море. По ее словам, во время муссонных дождей вода в деревне поднимается до пояса, повреждает дома и посевы, наносит вред скоту, а жители больше не могут пить воду из колодцев.

Министр энергетики Анура Карунатхилака заявил, что власти проводят исследование осуществимости мер, которые могут уменьшить проблему подтоплений. Шри-Ланка планирует к 2030 году производить 70% электроэнергии из возобновляемых источников, в том числе за счет ветроэнергетики.

По инициативе председателя Mannar Citizens' Committee, католического священника С. Маркуса, жители подали в суды Шри-Ланки две жалобы по поводу проекта. Представители местных общин подчеркивают, что не возражают против возобновляемой энергетики в целом, но выступают против размещения новых турбин именно на полуострове Маннар.

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