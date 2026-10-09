В мире в 2024 году с инфекциями были связаны примерно 2,3 млн новых случаев рака, или 12% всех новых онкологических случаев. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в The Lancet Oncology, сообщает News-Medical.

Больше всего случаев исследователи связали с бактерией Helicobacter pylori — около 760 тыс., а также с вирусом папилломы человека — около 750 тыс. Каждый из этих факторов составил примерно 4% всех новых случаев рака в мире. С H. pylori преимущественно связывали рак некардиального отдела желудка — ориентировочно 700 тыс. случаев. ВПЧ чаще всего был связан с раком шейки матки — около 600 тыс. случаев.

Другие инфекционные факторы

Вирус гепатита B связали примерно с 360 тыс. случаев рака, вирус Эпштейна—Барр — с 260 тыс., а вирус гепатита C — со 160 тыс. Наибольшую долю случаев, связанных с вирусами гепатита B и C, составляла гепатоцеллюлярная карцинома. Для вируса Эпштейна—Барр основным связанным видом рака был рак носоглотки.

Авторы использовали данные базы Global Cancer Observatory Cancer Today и оценили заболеваемость раком, связанную с 12 инфекционными агентами, которые Международное агентство по изучению рака относит к канцерогенам группы 1. Расчеты стратифицировали по возрасту, полу и странам, а также обобщили по уровням дохода и географическим субрегионам ООН.

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Региональные различия и ограничения

Наибольшее бремя рака, связанного с инфекциями, по оценке исследователей, пришлось на Восточную Азию — 42% мирового показателя. Стандартизированный по возрасту уровень заболеваемости в регионе составил 31,9 случая на 100 тыс. человеко-лет. Показатели выше среднемирового также были в Африке к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европе.

На страны с низким и средним уровнем дохода пришлось 77% всех случаев рака, связанных с инфекциями. Исследователи отметили, что снижению этого бремени могут способствовать вакцинация против гепатита B и ВПЧ, тестирование и лечение H. pylori, ВИЧ, гепатитов B и C, а также скрининг предраковых поражений, связанных с ВПЧ.

В то же время оценки зависят от охвата онкологическими регистрами и моделирования. Авторы указали на недостаток качественных реестровых данных в некоторых регионах, в частности в Африке, и не рассчитывали интервалы неопределенности из-за различных источников данных и методик.

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