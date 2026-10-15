Исследование с участием более 2,3 миллиона детей в Калифорнии выявило статистическую связь между повышенными концентрациями лития в источниках воды округов и более высокими шансами диагноза Вольфа—Паркинсона—Уайта (WPW). Как сообщает News-Medical, работа была опубликована в журнале The Journal of Clinical Investigation.

Результаты анализа в Калифорнии

Ученые проанализировали данные пациентов младше 18 лет, чья первая запись об обращении в больницу, отделение неотложной помощи или центр амбулаторной хирургии была внесена в базу данных Калифорнии в 2016–2020 годах. Средний возраст пациентов на момент такого обращения составлял 8,2 года. Всего было зарегистрировано 686 диагнозов WPW, или 0,03% от всех участников.

Средние концентрации лития в источниках воды округов варьировались от 1,49 до 213 частей на миллиард, а медианный показатель составлял 12,5 части на миллиард. У детей из округов, где уровень лития был не ниже 75-го перцентиля — 32,6 части на миллиард, — скорректированные шансы диагноза WPW были на 60% выше. При концентрациях от 10 частей на миллиард скорректированные шансы были выше на 33%. Этот уровень является ориентиром для скрининга, связанным с оценкой воздействия на здоровье, но не обязательным нормативом для питьевой воды.

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Дополнительные проверки

WPW связан с дополнительным электрическим путем между верхними и нижними камерами сердца. Такая врожденная особенность может быть связана с суправентрикулярной тахикардией. Исследователи также анализировали суправентрикулярную тахикардию, обмороки и ощущение сердцебиения: в округах с более высокими уровнями лития шансы таких диагнозов были выше. В то же время авторы отметили, что эти проявления не специфичны для дополнительных электрических путей в сердце.

Для внешней проверки авторы использовали данные более 1,9 миллиона пациентов из штата Нью-Йорк за 2010–2012 годы. Там проживание в районах с концентрацией лития выше 10 частей на миллиард ассоциировалось с повышением скорректированных шансов диагноза WPW на 22%. В то же время связь при пороге 32,6 части на миллиард не была статистически значимой.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Они не измеряли индивидуальное поступление лития и воздействие вещества на матерей во время беременности, а на результаты могли влиять и другие факторы окружающей среды.

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