Ассоциация врачей-резидентов Нигерии поручила своим членам по всей стране срочно оценить готовность больниц к выявлению случаев Эболы и проверить обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Директива была издана после подтверждения 20 октября завозного случая заболевания, сообщает Premium Times Nigeria.

Проверка больниц и защита медиков

В ассоциации отметили, что врачи-резиденты особенно уязвимы к профессиональному заражению, поскольку часто участвуют в первичном осмотре пациентов с лихорадкой, причина которой еще не установлена. Им поручили совместно с руководством медучреждений и комитетами по инфекционному контролю оценить, способны ли больницы выявлять, изолировать и безопасно направлять пациентов с подозрением на Эболу.

Руководители местных отделений ассоциации должны проверить наличие и доступность средств индивидуальной защиты, в частности в отделениях неотложной помощи, внутренней медицины, педиатрии, акушерства и гинекологии, а также других подразделениях повышенного риска. Членов ассоциации также призвали совместно с администрациями больниц провести срочные информационные занятия по критериям определения случаев, профилактике инфекций, надлежащему использованию защитного снаряжения и действиям в случае профессионального контакта с инфекцией.

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Отчеты в течение 72 часов

Каждое отделение должно назначить ответственного за готовность к Эболе, который будет координировать работу с национальным секретариатом ассоциации и соответствующими больничными органами. Руководители отделений должны подать предварительные отчеты в течение 72 часов после получения циркуляра. В них следует указать уровень готовности учреждения, имеющиеся средства защиты, выявленные пробелы и потребности в срочном вмешательстве.

Ассоциация также призвала медиков незамедлительно сообщать о нехватке средств защиты, небезопасном привлечении к работе и профессиональных контактах с инфекцией. Ее Национальный комитет должностных лиц планирует взаимодействовать с Нигерийским центром контроля и профилактики заболеваний, Федеральным министерством здравоохранения и социального благополучия и другими структурами по вопросам обучения, повышения готовности учреждений и защиты медиков передовой линии.

По данным издания, 42-летняя женщина прибыла в Нигерию из Уганды через Аддис-Абебу 3 октября, после чего обращалась в частные медучреждения в Абудже. О случае сообщили Нигерийскому центру контроля и профилактики заболеваний 19 октября, а на следующий день лабораторные исследования подтвердили инфекцию. Координирующий министр здравоохранения и социального благополучия Мухаммад Пате сообщил, что пациентку вместе с мужем, у которого не было симптомов, медицински эвакуировали в Швейцарию. Региональный директор ВОЗ в Африке Мохамед Джанаби после эвакуации заявил, что активных случаев Эболы в Нигерии нет, однако отслеживание контактов и другие меры общественного здравоохранения остаются важными.

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