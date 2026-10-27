Ученые ETH Zurich испытали на лабораторных мышах экспериментальный беспроводной имплант, способный удалять избыток глюкозы из крови. Устройство преобразует глюкозу в безвредный глюконат посредством контролируемой химической реакции, которую запускает небольшое количество электричества, сообщает Live Science.

Как работает устройство

Реактор длиной около 2,5 см содержит электрод с наночастицами золота и платины, встроенными в графитовый войлок. Реакция происходит только при достаточном электропитании, поэтому интенсивность удаления глюкозы можно регулировать, изменяя мощность, поступающую к импланту.

Устройству не требуется проводное питание. Обычный смартфон передает низкоуровневую радиочастотную энергию, а электроника импланта преобразует ее в постоянный ток для запуска реакции. В сочетании с непрерывным монитором глюкозы система получает данные об уровне сахара в реальном времени и корректирует мощность, передаваемую телефоном.

Результаты испытания на мышах

В течение шести недель мыши с диабетом и ожирением, которым установили имплант, имели более стабильный уровень глюкозы, чем животные без лечения. Они также потеряли в среднем 10% массы тела. По данным исследователей, регулируемое включение и выключение реакции не позволяло уровню сахара опуститься ниже безопасных показателей.

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Отдельно команда проверила устройство в емкости с 5 литрами сладкого раствора — это приблизительно соответствует общему объему крови человека. Имплант также смог контролировать уровень глюкозы в этой системе. При этом авторы подчеркивают, что такой тест не заменяет исследований на более крупных животных и с участием людей.

Следующие этапы исследования

Соавтор работы, профессор биотехнологии и биоинженерии Мартин Фуссенеггер, заявил, что команде еще предстоит доказать: устройство способно преобразовывать достаточное количество глюкозы в организме человека, сохраняя безопасность и эффективность катализатора в долгосрочной перспективе. Исследователи планируют продолжить испытания на других лабораторных животных, а затем — на людях.

Имплант не предназначен для замены здорового питания, физической активности или профилактической медицины. Разработчики рассматривают его как возможное дополнение к существующим методам лечения диабета 2 типа и ожирения.

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