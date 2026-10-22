Семаглутид и тедуглутид уменьшили острое иммунно-опосредованное повреждение кишечника в экспериментах на мышах. Исследователи изучали реакцию животных на активацию Т-клеток антителами к CD3ε и выяснили, что сигнальные пути рецепторов GLP-1 и GLP-2 помогают защищать слизистую оболочку кишечника. О результатах исследования, опубликованного в журнале Cell Reports Medicine, сообщает News-Medical.

Разные роли гормональных рецепторов

У мышей без рецепторов GLP-1 или GLP-2 повреждение кишечника после активации Т-клеток было более сильным, однако проявления отличались. Дефицит GLP-1R был связан с более интенсивным воспалением и более выраженными гистологическими изменениями. Потеря GLP-2R сопровождалась уменьшением высоты кишечных ворсинок, более низкой пролиферацией клеток крипт и потерей клеток Панета, участвующих в защите кишечника.

Мыши с избирательно выключенной в кишечнике экспрессией проглюкагона — предшественника GLP-1 и GLP-2 — также были более уязвимы к повреждениям. У них зафиксировали повышенную проницаемость кишечника, более значительную потерю крипт, меньшую массу тонкой кишки и более медленное восстановление массы тела после иммунного воздействия.

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Действие двух препаратов

У мышей с избирательно удаленной в кишечнике экспрессией проглюкагона после введения анти-CD3ε-антител семаглутид, агонист рецептора GLP-1, снижал концентрации воспалительных цитокинов в крови и усиливал экспрессию генов, связанных с клетками Панета и активностью кишечного эпителия. Тедуглутид, активирующий рецептор GLP-2, частично восстанавливал соотношение массы тонкой кишки к ее длине, снижал уровни кишечных цитокинов, инфильтрацию нейтрофилов и повреждение тканей.

Комбинация препаратов также снижала системные маркеры воспаления, восстанавливала плотность крипт в подвздошной кишке и ослабляла гистологические признаки повреждения. В то же время исследователи не установили, дает ли сочетание семаглутида и тедуглутида преимущество над применением каждого из препаратов по отдельности.

Эксперименты были краткосрочными и проводились на молодых самцах мышей с моделью острого повреждения кишечника. Поэтому полученные результаты не означают, что такой эффект будет воспроизводиться у людей с заболеваниями кишечника.

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