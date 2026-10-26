В рандомизированном клиническом испытании фазы IIb назальный спрей с синтетическим ме буфотенином, также известным как 5-MeO-DMT, продемонстрировал снижение симптомов депрессии у пациентов, которым не помогли несколько антидепрессантов. В исследовании приняли участие 193 человека с умеренным или тяжелым большим депрессивным расстройством в медицинских учреждениях Австралии, Европы и США, сообщает ScienceAlert.

Однократное применение препарата

Во время текущего депрессивного эпизода участники безуспешно пробовали от двух до пяти антидепрессантов. Их случайным образом распределили по группам для однократного применения назального спрея с 0,3 мг, 8 мг или 12 мг активного вещества. Пациенты не знали, какую именно дозу получили.

Исследователи использовали синтезированную чистую форму 5-MeO-DMT, а не яд сонорской пустынной жабы Incilius alvarius, с которой связывают это психоактивное соединение. До, во время и после сеанса участники получали психологическую поддержку.

Согласно исследованию, острый психоделический эффект обычно проходил примерно через час, а большинство участников были готовы покинуть лечебный сеанс приблизительно через два часа после введения препарата. Пациенты обычно ощущали улучшение через два дня, а эффект сохранялся не менее восьми недель.

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Результаты и ограничения

Дозы 8 мг и 12 мг превзошли дозу 0,3 мг по показателям депрессии на 6,2 и 5,3 балла соответственно. Для следующей, III фазы испытаний выбрали дозу 8 мг, поскольку, по оценке авторов, она имела наилучшее соотношение безопасности и эффективности. На этом этапе препарат будут проверять на большем количестве людей и сравнивать с другими методами лечения.

Большинство участников сообщали о побочных явлениях, но почти все они были легкими или умеренными и возникали в день введения: головная боль, тошнота и боль в носу. В то же время у одного участника во время лечения произошли два тяжелых панических приступа.

Психофармаколог Читтаранджан Андраде, не участвовавший в испытании, обратил внимание, что среднее улучшение у пациентов составило около 30%, а показатели ответа на терапию и ремиссии были ниже тех, которые обычно наблюдаются при применении кетамина и электросудорожной терапии. Он также отметил, что из исследования исключили людей с суицидальными проявлениями, поэтому безопасность и эффективность ме буфотенина для этой группы остаются неопределенными.

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