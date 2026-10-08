Исследователи Технического университета Граца (TU Graz) в Австрии установили, что алгоритмические ленты коротких видео могут особенно затруднять людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) прекращение просмотра. В исследовании приняли участие 302 человека, сообщает News-Medical.

Потеря чувства времени

Речь идет о сервисах вроде TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts, где после прокрутки автоматически загружается новый ролик. Такой формат создает непрерывный поток контента без очевидной точки завершения просмотра.

Участники исследования с СДВГ и без него одинаково высоко оценивали соответствие рекомендованных видео собственным интересам. В то же время люди с СДВГ сообщали, что им сложно осознать, сколько времени уже прошло во время прокрутки ленты. Из-за этого они нередко оставались на платформе дольше, чем планировали, и испытывали трудности с осознанным прекращением просмотра.

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Эмоциональная нагрузка после просмотра

Ученые назвали это состояние «ловушкой вовлеченности»: рекомендации кажутся пользователю релевантными, но одновременно человеку трудно оторваться от экрана и осознанно контролировать свое поведение. Исследователи отметили, что СДВГ, среди прочего, связан с нарушениями исполнительных функций — контроля импульсов, управления временем и саморегуляции.

По результатам опроса негативные ощущения не всегда исчезали после закрытия приложения. Участники с СДВГ описывали чувство вины и сожаления, считали время, потраченное на ролики, неценным, отмечали, что откладывали запланированные дела, а также сообщали об ухудшении настроения.

Предложения для платформ

Команда под руководством Элизабет Лекс из Института человекоцентричных вычислений TU Graz призвала разработчиков учитывать нейроразнообразие при проектировании цифровых интерфейсов. Участники исследования выразили интерес к таким инструментам, как фиксированный максимальный лимит роликов за один сеанс и постоянное визуальное отображение времени. По мнению авторов, дизайн платформ должен поддерживать чувство времени и осознанный контроль пользователей, а не быть сосредоточенным исключительно на максимизации вовлеченности.

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