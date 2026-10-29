Исследователи UC Davis Health пришли к выводу, что при операциях по удалению нерабдомиосаркомных сарком мягких тканей у детей и молодых людей отрицательный хирургический край шириной 1 мм может быть связан с низким риском местного рецидива. О результатах крупного проспективного исследования ARST0332, опубликованного в JAMA Surgery, сообщает News-Medical.

Результаты исследования

В исследовании Children's Oncology Group оценили данные 266 пациентов без метастазов в возрасте до 30 лет; медианный возраст составил 13,7 года. У всех участников опухоль была полностью удалена, а микроскопическое исследование краев резекции не выявило раковых клеток. Медианная продолжительность наблюдения составила 6,2 года.

Точную ширину хирургического края удалось установить у 132 участников. Расчетный риск рецидива в области операции в течение пяти лет составил 4,9% при крае 1 мм, 2% — при крае от 2 до 5 мм и 0% — при крае не менее 6 мм.

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Значение для хирургии

Традиционно, если это возможно, рекомендуется край резекции 1–2 см. Однако у детей удаление большего объема тканей может затруднить сохранение прилегающих нервов, кровеносных сосудов, сухожилий или суставов. По мнению авторов, меньший край, свободный от опухолевых клеток, может помочь сохранить больше здоровой ткани и функцию конечности.

178 участников получили только хирургическое лечение, еще 88 — химиотерапию и лучевую терапию до или после операции. По словам старшего автора исследования Р. Лора Рэндалла, меньшие опухоли размером до 5 см при близких краях резекции часто имели хорошие результаты и без химиолучевого лечения, тогда как для более крупных опухолей, вероятно, требуется сочетание операции с химиотерапией и лучевой терапией.

Нерабдомиосаркомные саркомы мягких тканей включают различные злокачественные опухоли тканей, из которых развиваются мышцы, нервы и сухожилия. Авторы подчеркнули, что решения о ширине хирургического края должны приниматься мультидисциплинарными командами с опытом лечения редких детских сарком.

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