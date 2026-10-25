По состоянию на октябрь 2026 года в Пакистане официально зарегистрировали семь случаев заражения диким полиовирусом: пять — в провинции Хайбер-Пахтунхва и два — в Синде. Об этом заявил генеральный секретарь Пакистанской медицинской ассоциации Абдул Гафур Шоро, сообщает Dawn.

Координатор премьер-министра Пакистана по искоренению полиомиелита Айша Раза Фарук во Всемирный день борьбы с полиомиелитом заявила, что за последние три десятилетия число случаев заболевания в стране сократилось на 99,8%. По ее словам, доля положительных проб окружающей среды на полиовирус снизилась до менее чем 10%.

Поддержка вакцинации

Фарук подчеркнула необходимость сохранить достигнутый прогресс и поблагодарила партнеров и работников программ вакцинации. Она заявила, что полиомиелит в Пакистане планируют полностью искоренить в ближайшее время.

Президент Rotary International Олайнка Хаким Бабалола сообщил, что организация в целом направила более 3 млрд долларов на борьбу с полиовирусом, в том числе 1,3 млн долларов пожертвовали члены Rotary в Пакистане. По его словам, более 500 млн долларов из этих средств, а также волонтерская работа были направлены на защиту более 45 млн детей в стране.

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Председатель Национального комитета Rotary PolioPlus в Пакистане Азиз Мемнон заявил, что страна демонстрирует прогресс при небольшом количестве зарегистрированных случаев в этом году. Он также сказал, что программа продолжает реагировать на другие потребности общин, чтобы поддерживать доверие населения.

Безопасность работников вакцинации

Пакистанская медицинская ассоциация осудила нападения на работников, проводящих вакцинацию от двери к двери, и на их охрану. Организация упомянула нападение в Белуджистане в сентябре, во время которого погибли двое полицейских, привлеченных для защиты группы вакцинации. Ассоциация призвала власти всех провинций ввести усиленные меры безопасности для медработников, мобильных бригад и центров иммунизации.

В провинции Пенджаб в 2026 году случаев полиомиелита пока не регистрировали. В то же время координатор Центра чрезвычайных операций Пенджаба Халид Парваиз подчеркнул, что полиовирус все еще представляет угрозу для Пакистана и может распространяться из-за перемещения населения.

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