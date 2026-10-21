В США консорциум под руководством Michigan Medicine получил одобрение на федеральное финансирование в объеме до 52 млн долларов для многоцентрового исследования вирусных инфекций нижних дыхательных путей у детей раннего возраста. Как сообщает News-Medical, ученые будут выяснять, почему часть детей полностью выздоравливает после таких инфекций, тогда как у других развивается тяжелое течение болезни или длительные проблемы с дыханием, в частности астма.

За участниками будут наблюдать до пяти лет

К исследованию планируют привлечь 1 500 детей в возрасте от рождения до 24 месяцев, которые были госпитализированы с вирусными инфекциями нижних дыхательных путей. Речь идет, в частности, о бронхиолите, пневмонии и остром респираторном дистресс-синдроме у детей.

За участниками будут наблюдать как минимум до достижения возраста четырех-пяти лет. Программа предусматривает клинические оценки, проверку функции легких, визуализационные исследования, измерение воздействия факторов окружающей среды, мониторинг физической активности и сна, а также молекулярные анализы.

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Будут изучать иммунитет, вирусы и окружающую среду

Исследователи оценят биологические особенности детей и их иммунный ответ, характеристики вируса-возбудителя, микробиом дыхательных путей, а также влияние загрязнения воздуха и табачного дыма. Цель работы — установить сочетания факторов, связанных с восстановлением функции легких или риском длительных проблем с дыханием.

Национальный институт сердца, легких и крови США одобрил финансирование первого года проекта Systematic Phenotyping and Endotyping in Viral Infections in the Young Lung, сокращенно SPIN VINYL. Исследование будет проводиться в десяти больницах США, а Michigan Medicine будет выполнять функции клинического координационного центра.

Консорциум также планирует применять статистические методы, информатику, машинное обучение и искусственный интеллект для выявления закономерностей различного течения болезней. Исследователи надеются, что результаты помогут определять детей с более высоким риском неблагоприятных последствий, в частности рожденных преждевременно или с врожденными пороками сердца.

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