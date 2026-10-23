В Индии спрос на акции Jio Platforms в ходе первичного публичного размещения на $3,2 млрд в последний день приема заявок превысил предложенный объем более чем в семь раз. Компания входит в группу Reliance Industries индийского миллиардера Мукеша Амбани.

Заявки более чем на $16 млрд

Как сообщает Channel NewsAsia, высокий спрос обеспечили институциональные и розничные инвесторы, сотрудники компании и действующие акционеры. Если большинство заявок было подано по верхней границе ценового диапазона — 1119 рупий за акцию, общий объем спроса превысил $16 млрд.

Якорные инвесторы, в том числе Abu Dhabi Investment Authority, BlackRock и Fidelity, в понедельник подали заявки на зарезервированную для них квоту. На акции на сумму $854 млн, выделенные для этой категории инвесторов, поступили заявки более чем на $25 млрд.

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Крупнейшее IPO в Индии

IPO Jio названо крупнейшим в истории Индии. Размещение оценивает Jio Platforms до $108,3 млрд и потенциально может сделать компанию одной из крупнейших в стране по рыночной капитализации после начала торгов 28 октября. Среди инвесторов Jio Platforms — Meta Platforms и Google, принадлежащая Alphabet. Компанию возглавляет старший сын Мукеша Амбани Акаш Амбани.

IPO было полностью подписано в течение двух часов после открытия в среду, что отличается от типичной практики индийского рынка, где институциональные инвесторы часто подают заявки в конце периода приема заявок. По состоянию на пятницу розничная часть IPO была переподписана в два раза, квота для сотрудников — в 2,5 раза, а квота для действующих акционеров Reliance — в 5,7 раза.

Более 500 млн пользователей

Телекоммуникационный бизнес Jio был запущен в 2016 году. Компания вышла на рынок с бесплатными голосовыми услугами и передачей данных, усилив конкуренцию для Bharti Airtel и Vodafone-Idea. Мобильной сетью Jio пользуются более 500 млн человек; по количеству абонентов в одной стране она уступает только China Mobile.

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