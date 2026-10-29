Испанский гольфист Серхио Гарсия объявил, что покидает LIV Golf и вернется в DP World Tour в 2027 году. 46-летний спортсмен также не исключил возможного возвращения в PGA Tour и стремится вновь попасть в сборную Европы на Кубок Райдера.

Возвращение в DP World Tour

Как сообщает Channel NewsAsia, Гарсия присоединился к LIV Golf в июне 2022 года, вскоре после запуска серии. Теперь гольфист заявил, что не будет участвовать в ее следующей фазе.

Сообщая о возвращении в DP World Tour в социальной сети X, Гарсия отметил, что этот тур был важной частью его карьеры с самого начала и что он горд снова называть его своим домом.

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Ситуация вокруг LIV Golf

Гарсия стал очередным известным игроком, объявившим об уходе из LIV Golf, после Джона Рама, Иана Поултера, Тиррелла Хаттона и Грэма Макдауэлла. По данным издания, серия пытается выйти из процедуры банкротства по Главе 11 в рамках реструктуризации модели собственности после того, как Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии в апреле заявил о сокращении финансирования.

В 1999–2020 годах Гарсия завоевал 27 титулов в European Tour и PGA Tour, в том числе выиграл Masters в 2017 году.

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