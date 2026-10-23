Французский теннисист Гаэль Монфис осудил онлайн-критику в адрес Элины Свитолиной после того, как она объявила об их расставании. В публикации в Instagram он назвал реакцию части пользователей в лучшем случае недоброжелательной, а в худшем — токсичной, сообщает Sky Sports.

Позиция Монфиса

Монфис отметил, что Свитолина не была обязана объяснять свое решение, однако решила откровенно рассказать о его причинах. По его словам, часть людей сочла ее объяснение недостаточным, после чего теннисистка столкнулась с критикой, которую он осудил.

Теннисист подчеркнул, что, хотя они больше не являются парой, они остаются семьей. Он заявил, что уважает выбор и причины Свитолиной и что они продолжат поддерживать и заботиться друг о друге, в том числе как родители общей дочери Скай.

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Заявление Свитолиной о расставании

Свитолина ранее сообщила в Instagram, что прекращение брака стало для нее очень сложным решением. Она связала его, в частности, с внутренним влиянием войны России против Украины и необходимостью вновь найти себя. Теннисистка подчеркнула, что в этой ситуации нет виноватых, а их семья не прекращает существовать.

Свитолина и Монфис поженились в 2021 году и воспитывают четырехлетнюю дочь. Как отмечает издание, Монфис планировал завершить карьеру после парижского Masters, однако его поражение в матче второго круга US Open против Лернера Тьена стало последним в профессиональном теннисе.

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