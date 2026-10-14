В Ровно прибыли ещё 39 эвакуированных из Херсонской и Донецкой областей

Ровно приняло ещё 39 украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и эвакуироваться из прифронтовых регионов. Среди прибывших — дети, два человека с инвалидностью и домашние животные.

Эвакуационный поезд встретили в областном центре полицейские, спасатели, медики, волонтеры и представители других служб. Он стал 18-м эвакуационным поездом, прибывшим в Ровно с начала 2026 года.

Поезд прибыл в Ровно в 09:00. Вместе с пассажирами присутствующие соблюли минуту молчания, чтобы почтить память всех погибших в результате войны.

На этот раз в областной центр были эвакуированы 39 человек из Херсонской и Донецкой областей. Часть из них нуждалась в особом внимании и поддержке, в частности дети и люди с инвалидностью.

Сразу после прибытия поезда представители соответствующих служб начали помогать пассажирам: сопровождали их при выходе из вагонов, помогали добраться до транспорта, регистрировали и оказывали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Через несколько минут после прибытия эвакуационного поезда в области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Несмотря на опасность, полицейские, спасатели, медики и волонтеры продолжили слаженно работать и оказывать помощь эвакуированным.

Для людей, переживших оккупацию, обстрелы и потерю собственного жилья, важно не только добраться до более безопасного места, но и получить необходимую поддержку после пережитого.

Каждый эвакуационный поезд — это десятки человеческих историй, в которых сосуществуют боль от потери дома, надежда на лучшее и вера в будущее. Для 39 украинцев из Херсонской и Донецкой областей Ровно стало следующим пунктом на пути к безопасности.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Напомним, в Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий Краматорска. Эвакуация будет проводиться в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей.

В прифронтовых районах Харьковской области продолжается вынужденная эвакуация гражданского населения из-за интенсивных российских обстрелов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что призывов к эвакуации из столицы пока не было, однако горожанам следует учитывать возможное усиление российских обстрелов.

Читай нас в