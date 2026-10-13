В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил засаду на полицейских с ружьем

В Тернопольской области нетрезвый мужчина вызвал полицию, чтобы устроить засаду на правоохранителей. Он спрятался за дверью с заряженным ружьем, однако патрульный успел выбить оружие из его рук.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области. Злоумышленника задержали и объявили ему подозрение.

По имеющейся информации, на линию 112 позвонил мужчина, который представился охотником и заявил, что у него есть оружие и он хочет стрелять в полицейских. Он настаивал, чтобы правоохранители приехали на место. На вызов прибыл экипаж патрульной полиции.

Во время общения с правоохранителями, которые пытались его успокоить, мужчина держал в руках гладкоствольное ружье и прятался за дверью.

«Один из полицейских мгновенно выбил из рук злоумышленника оружие и тем самым предотвратил беду, ведь ружье было заряжено патронами и готово к стрельбе», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 345 УК Украины — угроза убийством сотрудникам правоохранительного органа. В случае доказательства вины ему грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция

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