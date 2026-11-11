Рада проголосовала за новые правила рассмотрения дел в ВАКС
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 16043, изменяющий порядок работы Высшего антикоррупционного суда. За документ проголосовали 250 народных депутатов.
Изменения позволят судьям ВАКС единолично рассматривать дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства.
В то же время суд должен разъяснять сторонам право на коллегиальное рассмотрение и сроки подачи соответствующего ходатайства.
Также предлагается отменить обязательное коллегиальное рассмотрение дел о применении отдельных санкций.
Источник: Верховная Рада Украины
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