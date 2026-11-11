Рада проголосовала за новые правила рассмотрения дел в ВАКС

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 16043, изменяющий порядок работы Высшего антикоррупционного суда. За документ проголосовали 250 народных депутатов.

Изменения позволят судьям ВАКС единолично рассматривать дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства.

В то же время суд должен разъяснять сторонам право на коллегиальное рассмотрение и сроки подачи соответствующего ходатайства.

Также предлагается отменить обязательное коллегиальное рассмотрение дел о применении отдельных санкций.

Источник: Верховная Рада Украины

Верховная Рада приступила к рассмотрению бюджета на 2027 год с 5236 поправками.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №15262, который предусматривает сохранение повышенной ставки налога на прибыль банковских учреждений в размере 50% на 2027 год. Решение поддержали 303 народных депутата, о чем сообщил член финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

Читай нас в