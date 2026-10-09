Во время отключений электроэнергии украинцам необходимо соблюдать правила безопасности при использовании генераторов, газовых горелок и свечей. В частности, заправлять генератор разрешается только после его выключения и остывания, а газовые приборы нельзя использовать в помещениях без надлежащей вентиляции.

Спасатели также призвали украинцев соблюдать правила пожарной безопасности при использовании свечей и других источников открытого огня.

В ГСЧС подчеркивают, что генератор перед дозаправкой необходимо выключить и дождаться, пока он остынет. Топливо следует хранить на расстоянии более 10 м от устройства. Также спасатели не рекомендуют самостоятельно подключать генераторы к домашней электросети через розетки. Для безопасного подключения следует обратиться к квалифицированному электрику.

Особое внимание спасатели уделили использованию газовых горелок и плит. Украинцам советуют покупать сертифицированные приборы от надежных производителей и соблюдать инструкции по их эксплуатации. Использовать такие устройства в помещениях без вентиляции нельзя. По возможности готовить пищу на газовых горелках следует на открытом воздухе.

Перед использованием туристических газовых горелок необходимо проверять герметичность соединений и исправность баллонов. Для этого можно нанести мыльный раствор на места соединения: появление пузырьков свидетельствует об утечке газа. В таком случае использовать прибор нельзя, пока неисправность не будет устранена.

Также нельзя допускать нагрева газовых баллонов солнечными лучами или другими источниками тепла. Спасатели предостерегают от резких перепадов температуры при хранении туристических газовых баллонов, в частности от переноса их из холодного помещения в теплое. Это может привести к расширению газа и разгерметизации баллона.

Использование крупных бытовых газовых баллонов в многоэтажных жилых домах запрещено. По словам представителей ГСЧС, это создает риск значительных разрушений как отдельной квартиры, так и дома в целом.

Спасатели также призвали соблюдать правила пожарной безопасности при использовании свечей и других источников открытого огня. Их необходимо ставить на устойчивую негорючую поверхность, держать подальше от легковоспламеняющихся материалов и не оставлять без присмотра. Важно также не допускать к ним детей и домашних животных.

Кроме того, в ГСЧС рекомендуют иметь дома огнетушитель, чтобы при необходимости ликвидировать возгорание на начальной стадии, и заранее подготовить жилье к осенне-зимнему периоду.

Также, по данным ГСЧС, с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года в Украине произошло 13 671 пожар в жилых домах и сооружениях. В результате пожаров погибли 968 человек, ещё 1083 человека получили травмы. Чаще всего причинами возгораний становились аварийные режимы работы электросетей и электроприборов – 4695 случаев, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – 3579 случаев. Из-за неосторожного обращения с огнем произошло 3 383 пожара, еще 146 — из-за нарушения правил безопасности при использовании бытовых газовых, газовых и бензиновых приборов.

Для повышения осведомленности населения о пожарной безопасности ГСЧС провела 43 тыс. занятий и тренировок по формированию культуры безопасного поведения на рабочих местах. Кроме того, спасатели организовали 68 тыс. информационно-разъяснительных мероприятий, которые охватили 1,5 млн человек.

Об этом во время брифинга сообщили заместитель начальника управления департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Анатолий Шкарбута и заместитель начальника управления по коммуникациям ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

В Украине ужесточат графики отключения света.

Утром 9 октября в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. Ранее обнародованные графики отключений в областях, где применяются аварийные отключения, временно не действуют.

В Киеве 9 октября в результате российского обстрела возникли перебои с электроснабжением в ряде районов города. Без света или с нестабильным электроснабжением осталось значительное количество потребителей.

Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по объектам энергетики.

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