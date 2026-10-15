В Черновцах мужчину заочно приговорили к тюремному заключению за участие в ДНР
29-летнего гражданина Украины заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества за участие в террористической организации «ДНР». Мужчина добровольно присоединился к боевикам в 2015 году, а после начала полномасштабного вторжения России воевал против украинских военных, в частности участвовал в штурме позиций под Мариуполем.
По публичному обвинению прокуроров Черновицкой областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации. Приговор вынесен заочно.
В ряды незаконного вооруженного формирования он добровольно вступил в 2015 году, когда ему было 18 лет. В течение последующих лет мужчина сменил несколько военных специальностей.
Сначала он служил стрелком переносного зенитно-ракетного комплекса, впоследствии стал сапером. С июня 2022 года занимал должность старшего сапера взвода огневой поддержки.
По данным следствия, с февраля 2022 года мужчина воевал против Вооружённых сил Украины и других украинских военных формирований. В частности, он участвовал в штурме украинских позиций под Мариуполем.
В июле 2022 года за участие в боевых действиях на стороне российских оккупационных сил мужчину наградили так называемым «Георгиевским крестом IV степени». Соответствующий приказ издал так называемый Генеральный штаб вооруженных сил «ДНР».
Суд заочно приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Приговор вынесен за участие в террористической организации. Дело рассматривалось в порядке публичного обвинения прокурорами Черновицкой областной прокуратуры.
Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.
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