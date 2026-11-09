В Сумах мужчина знакомился с женщинами в интернете, а затем нападал на них с ножом

В Сумах правоохранители задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в серии разбойных нападений на женщин. По данным следствия, злоумышленник знакомился с потерпевшими через интернет, после чего приходил к ним домой, угрожал ножом и забирал деньги.

По ходатайству Окружной прокуратуры города Сумы подозреваемого взяли под стражу без права освобождения под залог.

По информации следствия, мужчина заранее знакомился с женщинами в интернете, а затем приходил к ним домой и, угрожая ножом, вымогал деньги.

5 ноября 2026 года подозреваемый совершил три таких нападения в разных микрорайонах Сум. Его жертвами стали женщины в возрасте 30, 27 и 26 лет.

Всего у потерпевших похитили 30 тысяч гривен.

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за имущественные преступления.

Действия задержанного квалифицировали как разбой, совершенный в условиях военного положения, по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время мужчина находится под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Напомним, 6 октября около 16:00 в одном из гипермаркетов Ковеля на Волыни мужчина взял с витрины топор и нанес телесные повреждения трем посетителям.

В Шепетовке мужчина напал на пенсионерку в лифте и получил 8 лет.

Читай нас в