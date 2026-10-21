Украина готова прекратить боевые действия на нынешней линии фронта — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заморозить боевые действия на нынешних позициях, если это поможет положить конец войне. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможном мирном соглашении. В то же время в приведенном заявлении речь идет о прекращении боевых действий по текущей линии фронта, а не о юридическом признании оккупированных территорий российскими.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий на нынешних позициях. По его мнению, это может стать реальным шагом к завершению войны. Во время интервью ведущий спросил, согласилась бы Украина на мирное соглашение, которое зафиксировало бы ситуацию такой, какая она есть сейчас. В вопросе также прозвучало условие, что Украина сохраняет контроль над 75% или большей частью своей территории.

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«Да. Сейчас нам нужно это заморозить, и я считаю, что это реальный путь к завершению этой войны», — ответил Зеленский.

Что означает замораживание боевых действий

Замораживание войны по нынешней линии фронта означало бы прекращение активных боевых действий без немедленного решения всех территориальных вопросов. Такой сценарий может открыть путь к дальнейшим переговорам, но сам по себе не означает заключения полноценного мирного соглашения. Важно различать фактическую линию контроля и международно признанные границы Украины. Прекращение огня на нынешних позициях не означает автоматического признания оккупированных Россией территорий её частью.

В приведенном фрагменте интервью Зеленский назвал замораживание боевых действий возможным путем к завершению войны. Однако он не привел подробностей возможных договоренностей, в частности относительно гарантий безопасности, контроля за соблюдением прекращения огня и дальнейшего урегулирования территориальных вопросов. Таким образом, заявление президента касается готовности рассматривать прекращение боевых действий на нынешних позициях как шаг к миру. Станет ли этот вариант основой конкретного соглашения, будет зависеть от условий переговоров и позиций сторон. Об этом глава государства сказал в эфире Fox News.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что есть основа для достижения договоренности о прекращении огня в Украине. Американская сторона привезла документы с предложениями по урегулированию войны, однако их содержание пока не раскрыли. В ходе переговоров Путин также объявил об освобождении гражданина США Стивена Габбарда, которого российский суд заключил в тюрьму по обвинению в наемничестве.

США рассчитывают, что ослабление санкций в отношении российского дизельного топлива и другие шаги американской администрации подтолкнут Владимира Путина к компромиссу по поводу завершения войны против Украины. В то же время пока неизвестно, повлияют ли эти решения на позицию Кремля.

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