Украина получила лучший шанс за почти четыре года изменить ход войны — ISW

Институт изучения войны (ISW) считает, что сейчас у Украины есть лучшие с декабря 2022 года возможности перехватить стратегическую инициативу в войне против России. В то же время аналитики предупреждают, что США и европейские страны рискуют упустить эту возможность.

«Сейчас у Украины есть лучший шанс перехватить стратегическую инициативу в войне против России (по сравнению с периодом после декабря 2022 года), но в то же время она сталкивается с самой серьезной угрозой для сохранения набранного темпа действий», — говорится в отчете.

ISW отмечает, что усиление атак на Украину и гибридные операции против стран НАТО призваны заставить Украину и её союзников действовать исключительно в ответ и отвлечь их от использования возможности перехватить стратегическую инициативу.

Предложение Кремля о поставках дизельного топлива на мировые рынки также направлено на то, чтобы затормозить эффективную кампанию давления на российский энергетический сектор.

«Кремль, в отличие от США и других партнеров Украины, осознает, что Россия крайне уязвима перед инициативой, динамикой событий и постоянным давлением. Кремль пристально следит за тем, чтобы Украина и ее партнеры не захватили инициативу, и стремится любой ценой предотвратить это и сорвать их планы. Соединенные Штаты и Европа могут либо противодействовать стратегии Кремля, либо рискнуть развязать более масштабную войну с более высокими рисками эскалации», — поясняют аналитики.

Институт изучения войны подчеркнул, что Украина восстановила оперативную инициативу на большинстве ключевых направлений боевых действий и с конца 2025 года противодействует стратегической инициативе России.

В 2026 году Украина замедлила продвижение российских войск и увеличила человеческие потери РФ. В этом году Силы обороны освободили не менее 1046 квадратных километров, фактически нивелировав все территориальные завоевания России за этот год.

По оценкам ISW, с начала 2026 года чистый прирост захваченных Россией территорий составляет лишь около 100 квадратных километров. Среднесуточный темп чистого продвижения российских войск в 2026 году в настоящее время составляет менее одного квадратного километра в сутки.

«Летнее наступление России потерпело неудачу. Осеннее наступление России, вероятно, также закончится провалом. На сегодняшний день президент России Владимир Путин не достиг ни одной из своих заявленных целей войны в Украине», — говорится в отчете.

В то же время Украина вызвала внутренние проблемы в РФ, в частности дефицит топлива. Успехи Сил обороны на поле боя в 2026 году аналитики не считают временными или случайными — они стали результатом роста боевого потенциала и военной трансформации, происходивших в течение 2025–2026 годов.

«Партнеры Украины должны усвоить, пожалуй, самый важный урок этой войны: необходимо распознавать (и противодействовать) кремлевской стратегии, направленной на то, чтобы лишить Украину и ее партнеров инициативы», — подчеркнули в ISW.

Источник: ISW.

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