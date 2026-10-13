«Укрзализныця» предупредила о задержках пригородных поездов из-за обстрелов со стороны РФ
Во вторник, 13 октября, «Укрзализныця» сообщила о задержках пригородных и региональных поездов в нескольких областях Украины из-за сложившейся ситуации с безопасностью. В Харьковской области отдельные рейсы отставали от графика более чем на четыре часа.
Кроме того, из-за отсутствия напряжения в контактной сети часть рейсов временно отменили.
По утренним данным перевозчика, задержки зафиксированы на следующих направлениях:
- Харьковская область: поезд №6512 Герсевановский — Харьков-Пассажирский задерживался на 4 часа 2 минуты; №6513 Харьков — Герсевановский — на 1 час 40 минут; № 6516 Герсевановский — Харьков — на 1 час 25 минут; № 6419 Харьков — Балаклея — на 1 час 18 минут.
- Волынь: поезд №6379 Киверцы – Горохов отставал от графика на 1 час 36 минут.
- Волынь и Ровенская область: поезд №6356/6355 Ковель – Здолбунов задерживался на 1 час 1 минуту.
- Волынь и Львовская область: поезд №6302/6301 Шептицкий – Ковель курсировал с задержкой 55 минут.
- Черкасская область: поезд №6355 Черкассы – Умань задерживался на 1 час 5 минут, а №6302 Христиновка – Черкассы — на 1 час 2 минуты.
- Сумская область: поезд №6103 Путивль – Конотоп отставал от графика на 20 минут.
- Сумская, Черниговская и Киевская области: поезд №896/895 Шостка — Фастов-1 задерживался на 47 минут.
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети в Харьковской области временно вывели из расписания ряд поездов, в частности на маршрутах Харьков – Мерчик и Харьков – Огульцы.
Также «Укрзализныця» сообщила о задержках отдельных рейсов, необходимых для обеспечения пересадок пассажиров.
В частности, поезд №6524/6523 Нежин – Гребенка должен был дождаться пассажиров поезда №6906 Киев – Нежин. Ориентировочная задержка составляла 1 час 15 минут.
Поезд №6454 Нежин – Конотоп также ожидал пассажиров с киевского направления. Для него прогнозировали задержку примерно на 50 минут.
В Полтавской области поезда №6543 Ромодан – Ромны и №6363 Ромодан – Гребенка должны были задержаться ориентировочно на 40 минут, чтобы обеспечить пересадку пассажиров с поезда Кременчуг – Гадяч.
В компании-перевозчике отмечают, что в случае усиления опасности движение поездов может быть временно приостановлено.
Во время воздушной тревоги пассажирам рекомендуется не оставаться на платформах, а пройти к ближайшему укрытию или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры — более 200 метров.
В компании также предупредили, что время задержек может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью и возобновления движения поездов.
Об изменениях в движении сообщила «Укрзализныця: пригородные поезда».
Напомним, Харьков оказался под ударом российских ракет «Бандероль», зафиксировано попадание.
В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных дома и один частный дом.
Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.