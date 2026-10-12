В Украине опасаются отключения Starlink после заявлений Маска об ударах по российским НПЗ

Илон Маск, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, разрабатывающей и производящей спутниковую систему Starlink, поддержал президента США Дональда Трампа, который призвал Владимира Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Миллиардер выразил мнение, что Зеленский зашел слишком далеко. Его позиция вызвала беспокойство относительно дальнейшей работы спутниковой связи в Украине, которая имеет важное значение для обеспечения связи во время войны.

Советник президента Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов отметил, что предупреждения о возможном отключении Starlink звучат чуть ли не каждый год. На этот раз поводом для новой волны опасений стали слова Маска, а слухи о возможных дальнейших решениях американского предпринимателя, по его оценке, активно распространяет российская сторона.

«У нас с компанией SpaceX налажены хорошие и стабильные партнерские отношения. Маск — прежде всего бизнесмен, а Украина приносит компании SpaceX значительную прибыль, поэтому я уверен, что никто Starlink в Украине не отключит. Но вполне возможны и другие неожиданные варианты, например, запуск Starlink для России на её территории», — написал Сергей «Флеш» Бескрестнов.

10 октября члены делегации Конгресса США, прибывшие с визитом в Киев, выступили за расширение возможностей использования Starlink в Украине. По их мнению, это могло бы стать дополнительным рычагом давления на Россию, а также укрепить позиции Киева на поле боя и в ходе предстоящих переговоров.

В частности, об этом заявил сенатор-республиканец Кевин Креймер.

«Было бы хорошо, если бы Starlink открыл свою систему для наведения на другие типы целей. Это также дало бы Украине дополнительный рычаг влияния. Чем быстрее Украина получит больше таких рычагов, тем быстрее мы сможем достичь результата переговоров о мире на выгодных для Украины условиях», — сказал Кевин Креймер.

Главный корреспондент The Wall Street Journal по международным вопросам Ярослав Трофимов считает, что отключение Starlink в Украине может привести к многотысячным дополнительным жертвам среди украинцев на фронте.

В то же время, по его мнению, такие действия будут иметь негативные последствия и для самой SpaceX. Другие государства могут прийти к выводу, что на компанию нельзя полагаться в кризисных ситуациях.

Ярослав Трофимов также подчеркнул, что Starlink не работает на территории России, поэтому отключение системы в Украине никоим образом не повлияет на украинские удары по российской нефтегазовой отрасли.

После заявления Маска в Украине и за её пределами вновь заговорили о риске возможного отключения Starlink, однако советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов считает такой сценарий маловероятным.

Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, которую ранее высказал президент США Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября отреагировал на заявление американского миллиардера Илона Маска, который заявил, что украинский лидер якобы «зашел слишком далеко» и должен покинуть свой пост. Зеленский подчеркнул, что остановить российского диктатора Владимира Путина гораздо сложнее, чем оказывать давление на Украину.

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