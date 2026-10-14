Фермер из Волыни выращивает шафран, который считается самой дорогой специей в мире

Фермерское хозяйство в селе Борочиче Волынской области приступило к сбору урожая шафрана, который считается самой дорогой специей в мире. Сбор цветов продлится до конца октября.

«Единственное в области хозяйство, где выращивают эту культуру, расположено в селе Борочиче», — говорится в публикации. — «Это дело здесь шесть лет назад начали 89-летний местный житель Николай Микийчук и его внук Иван Яцина».

На хозяйстве выращивают шафран на четырех гектарах.

По словам фермера Николая Микийчука, выращивать шафран предложил его внук Иван. Для посадки используют луковицы, привезенные из Пакистана.

«История выращивания уходит корнями в Иран. И мой внук Иванко заинтересовался этой культурой, закупил семена, и мы начали выращивать эту культуру. Технология выращивания была нам тогда неизвестна», — рассказал он.

Шафран собирают только вручную и осторожно, чтобы не повредить те его части, которые используют для изготовления специи.

«Шафран нужно собирать очень аккуратно, прямо у самого цветка, чтобы не повредить тычинки. Иногда можно собрать и 5 килограммов, и 7 килограммов, в зависимости от того, сколько цветов расцвело», — рассказала работница хозяйства Галина Пирожок.

После того как из цветков извлекают нужные части, их сушат.

Дочь фермера Ольга Яцина отметила, что шафран — самая дорогая в мире специя. Также сухой шафран используют в качестве природного антибиотика и в парфюмерии.

Владельцы хозяйства продают выращенный шафран в Украине.

По словам начальника отдела развития производственных отраслей областного департамента агропромышленного развития Александра Книша, мировое производство шафрана составляет около 200 тонн.

«Основная часть производства сосредоточена в Иране — более 90 процентов. Несколько десятков приходится на Индию, Грецию, Испанию. На долю Украины остаются десятки килограммов», — сообщил он.

При этом Кныш отметил, что в Украине шафран выращивают лишь несколько хозяйств.

Об этом пишет «Суспильне».

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