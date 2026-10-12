Зеленский ввел новые санкции против российского ОПК и криптобирж

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против России.

Ограничения касаются 70 специалистов российского оборонно-промышленного комплекса, причастных к производству ракет «Искандер-М» и «Циркон», а также 55 физических лиц и криптобирж, которые помогают обходить финансовые санкции. В списки также включены коллаборационисты и компании на временно оккупированных территориях.

Цель санкций — усилить ответственность за производство оружия для нанесения ударов по Украине и перекрыть каналы финансирования российской войны.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Министры иностранных дел стран ЕС единогласно одобрили новый пакет индивидуальных санкций против более 1,6 тысячи лиц и структур из России — государства-агрессора.

Правительство Германии заявило, что не будет менять санкционную политику в отношении России после договоренностей президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным по поводу дизельного топлива. Берлин также подчеркнул, что поддержка Украины остается неизменной.