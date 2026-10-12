Зеленський запровадив нові санкції проти російського ОПК та криптобірж

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти Росії.

Обмеження стосуються 70 фахівців російського оборонно-промислового комплексу, причетних до виробництва ракет «Іскандер-М» і «Циркон», а також 55 фізичних осіб і криптобірж, які допомагають обходити фінансові санкції. До списків також внесли колаборантів і компанії на тимчасово окупованих територіях.

Мета санкцій — посилити відповідальність за виробництво зброї для ударів по Україні та перекрити канали фінансування російської війни.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Міністри закордонних справ країн ЄС одностайно схвалили новий пакет індивідуальних санкцій проти понад 1,6 тисячі осіб і структур із Росії — держави-агресора.

Уряд Німеччини заявив, що не змінюватиме санкційну політику щодо Росії після домовленостей президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним щодо дизельного палива. Берлін також наголосив, що підтримка України залишається незмінною.