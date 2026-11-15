Графики отключений на 15 ноября будут действовать круглосуточно

В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся всех категорий потребителей, а их объем составит от одной до двух очередей. Для промышленных предприятий также введут графики ограничения мощности.

По информации компании, отключения будут длиться с 00:00 до 24:00 воскресенья. В зависимости от региона и очереди потребителей электроэнергию будут отключать по почасовым графикам. Общий объем ограничений составит от одной до двух очередей.

Отдельно ограничения введут для промышленности. Для предприятий будут действовать графики ограничения мощности.

Почему снова будут отключать электроэнергию

В «Укрэнерго» пояснили, что причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую систему Украины. Из-за повреждений энергетических объектов и сетей возможностей системы пока недостаточно, чтобы обеспечить потребителей без ограничений.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и сети. Работы ведутся круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение украинцам. «Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — отметили в компании.

Где проверить график отключений

Точное время, когда не будет электроэнергии, зависит от региона и очереди потребителя. Поэтому в «Укрэнерго» советуют следить за обновлениями на официальных страницах местных операторов систем распределения.

Именно облэнерго публикуют актуальные графики для конкретных населенных пунктов и адресов. Там можно проверить, к какой очереди относится дом и в какие часы возможны отключения. В то же время графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Поэтому стоит периодически проверять сообщения своего оператора. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» на официальной странице в Facebook.

В период со 2 по 8 ноября Украина увеличила экспорт электроэнергии на 40,5% — до 61,4 тыс. МВт·ч по сравнению с предыдущей неделей.

В субботу, 14 ноября, в некоторых украинских областях круглосуточно будут введены графики отключения света из-за повреждений энергосистемы в результате атак российских террористов.

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