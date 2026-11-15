На фронте за сутки произошло 171 столкновение, наиболее ожесточённое — под Покровском

В течение 14 ноября на фронте произошло 171 боевое столкновение между украинскими военными и российскими захватчиками. Наибольшее количество атак Генеральный штаб ВСУ зафиксировал на Покровском направлении — там враг 17 раз штурмовал позиции Сил обороны. Также интенсивные бои продолжались на Константиновском и Лиманском направлениях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки российская армия нанесла один ракетный и 104 авиационных удара. В ходе авиационных атак захватчики сбросили 311 управляемых авиабомб. Кроме того, российские войска задействовали 6957 дронов-камикадзе и 1981 раз обстреляли населенные пункты и позиции украинских военных. Из них 43 обстрела были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

Под обстрелом оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В Сумской области россияне обстреляли Кореньок, Товстодубовое, Уланово, Бачевск, Искрисковщину, Волфино, Горки, Вовковку, Заречье, Нескучное, Потаповку, Бруски, Кучеривку, Рогизно, Середину-Буду, Яструбщину, Будки, Атинское, Чернацкое, Студенок, Хлебороб, Безсаловку, Барановку, Кружок и Партизанское.

В Черниговской области под обстрелами оказались Клюсы, Янжулевка и Михальчина-Слобода. Кроме того, российская авиация нанесла удар по Лужкам. В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по району сосредоточения российских военных и техники, а также по пункту управления беспилотниками.

Ситуация на различных направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска нанесли восемь авиаударов и сбросили 12 управляемых авиабомб. Также противник 37 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты. Два из этих обстрелов были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три атаки. Россияне пытались продвинуться вблизи Тихого и в сторону Охримовки, Графского и Николаевки.

На Купянском направлении враг в течение суток не проводил штурмовых действий.

На Лиманском направлении россияне пять раз пытались прорвать украинскую оборону. Атаки происходили в направлении Нового, Надежды, Зеленой Долины, Колодцев и Лимана.

На Славянском направлении противник трижды атаковал в районе Озерного, Пискуновки и Кривой Луки. На Краматорском направлении зафиксировали один штурм — россияне наступали в сторону Тихоновки.

Где велись самые ожесточенные бои

На Константиновском направлении Генштаб зафиксировал десять атак. Российские войска пытались наступать вблизи Константиновки, а также в направлении Русиного Яра, Кучерового Яра, Новониколаевки и Вольного.

Больше всего штурмов за сутки произошло на Покровском направлении. Там украинские защитники отразили 17 атак. Россияне пытались продвинуться в направлении Доброполья, Мирного, Новогришиного, Васильевки, Сергеевки, Молодецкого, Новониколаевки и Филии.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Зеленого Гая и Тернового.

На Гуляйпольском направлении российские войска четыре раза пытались прорвать украинскую оборону. Атаки происходили в направлении Рождевки и Егоровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях россияне штурмовых действий не проводили.

Существует ли угроза наступления на севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не обнаружено. Таким образом, в течение 14 ноября российские войска продолжали атаковать украинские позиции на нескольких участках фронта. Больше всего боевых столкновений пришлось на Покровское направление, где Силы обороны отразили 17 штурмов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

В ночь на 15 ноября в России сообщили об атаке беспилотников на промышленные объекты в Татарстане и Ростовской области. В Нижнекамске вспыхнул пожар на территории нефтехимического предприятия «Нижнекамскнефтехим», а в Таганроге повреждена электрическая подстанция.

По состоянию на 14 ноября 2026 года российские войска нанесли 61 авиационный удар и сбросили 188 управляемых авиабомб. Также оккупанты задействовали 5230 дронов-камикадзе и осуществили 1544 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

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