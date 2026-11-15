В Кировоградской области после нападения РФ вспыхнули два пожара

Российские войска атаковали объект промышленной инфраструктуры в Кировоградской области. После удара возникли пожары сразу в двух местах. Спасатели потушили огонь; по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

По данным ГСЧС, российский удар пришелся на промышленный объект. После атаки пожар вспыхнул в двух местах. «Российские войска атаковали объект промышленной инфраструктуры. В результате удара возникли пожары на двух участках», — сообщили спасатели.

На место выехали подразделения ГСЧС. Они работали над ликвидацией возгораний и в итоге потушили все очаги пожара. По информации службы, в результате атаки погибших и пострадавших нет. Других подробностей о повреждениях промышленного объекта в сообщении ГСЧС не привели. О последствиях атаки сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 15 ноября 2026 года.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

В течение дня российские войска наносили удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры Кировоградской области.





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