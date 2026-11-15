В Житомирской области российские дроны повредили энергетический объект и дома

В ночь на 15 ноября российские беспилотники атаковали Житомирскую и Черняховскую общины. Под ударом оказались энергетическая инфраструктура и частные дома — всего повреждены четыре дома. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Российские дроны вновь нанесли удары по гражданским объектам. Повреждения получили частные домовладения и энергетическая инфраструктура. «В течение ночи под ударами вражеских дронов оказались Житомирская и Черняховская общины. На этот раз россияне снова поразили частные домовладения и энергетическую инфраструктуру. В результате ударов дронов повреждения получили 4 частных дома», — сообщил Бунечко.

Также глава области отметил, что информации о погибших или раненых в результате обстрелов не поступало. Таким образом, по данным областной военной администрации, ночная атака повредила как минимум четыре частных дома и объект энергетической инфраструктуры. Информация о последствиях ударов была обнародована 15 ноября 2026 года. О последствиях ночной атаки сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

За прошедшие сутки и ночью российские войска атаковали беспилотниками шесть общин Житомирской области. В результате обстрелов один человек получил ранения. Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Российские войска с вечера 10 ноября атаковали Житомирскую область многочисленными беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры. В результате обстрелов есть пострадавшие и значительные повреждения.

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