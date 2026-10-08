Россия нанесла удар по Сумам, есть погибшие и раненые

В Сумах в результате российского удара по объекту гражданской инфраструктуры погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Среди пострадавших — двое детей.

«Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате российского удара по Сумам. Среди пострадавших — двое детей. К счастью, по предварительным данным, их ранения нетяжелые. Ранены двое взрослых, один из них находится в тяжелом состоянии», — сообщил Олег Григоров.

По словам главы Сумской ОГА, российские войска нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры.

По предварительной информации, оккупанты применили дальнобойную реактивную артиллерию. По городу было выпущено четыре снаряда.

В настоящее время правоохранители и соответствующие службы выясняют все последствия российской атаки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что российские военные обстреляли промышленную зону в Ковпаковском районе Сум.

По его информации, двум раненым мальчикам по 12 лет. Их ранения нетяжелые, поэтому дети лечатся дома.

Таким образом, в результате российского удара по Сумам один человек погиб, четверо получили ранения, среди них двое детей. Один из раненых взрослых находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram.

Напомним, что Россия нанесла удар по рейсовому автобусу в Краматорске, есть погибшие и раненые.

Утром 8 октября российские войска атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками. В результате атаки было повреждено одно из гражданских предприятий.

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате атаки России один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

Напомним, что в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

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