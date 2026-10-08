РФ вдарила по Сумах, є загиблі та поранені

0:00 / 0:00

У Сумах унаслідок російського удару по об’єкту цивільної інфраструктури загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей.

«Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок російського удару по Сумах. Серед постраждалих — двоє дітей. На щастя, попередньо, їхні ушкодження неважкі. Поранені двоє дорослих, один із них перебуває у важкому стані», — поінформував Олег Григоров.

За словами начальника Сумської ОВА, російські війська завдали удару по об’єкту цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, окупанти застосували далекобійну реактивну артилерію. По місту було випущено чотири снаряди.

Наразі правоохоронці та відповідні служби з’ясовують усі наслідки російської атаки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що російські військові обстріляли промислову зону в Ковпаківському районі Сум.

За його інформацією, двом пораненим хлопчикам по 12 років. Їхні ушкодження неважкі, тому діти лікуються вдома.

Таким чином, унаслідок російського удару по Сумах одна людина загинула, четверо отримали поранення, серед них двоє дітей. Один із поранених дорослих перебуває у важкому стані.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграмі.

Нагадаємо, що Росія вдарила по рейсовому автобусу в Краматорську, є загиблі та поранені.

Вранці 8 жовтня російські війська атакували Рівненську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки було пошкоджено одне з цивільних підприємств.

У Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок атаки Росії одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

Читай нас у