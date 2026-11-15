Россияне атаковали Черноморск — шесть человек ранены

В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Черноморск в Одесской области. Шесть человек получили ранения, а взрывная волна повредила административное здание, автомобили и соседние жилые дома. Также под удар попал энергообъект ДТЭК, из-за чего около 41 тысячи абонентов временно остались без света.

По данным спасателей, в результате обстрела травмы получили шесть человек. Одного из пострадавших мужчин из-за повреждений квартиры заблокировало внутри. Спасатели достали его и передали медикам. Значительные разрушения понесло четырёхэтажное административное здание. Кроме того, после удара загорелись два автомобиля, припаркованные рядом.

Взрывная волна и обломки также повредили газовую трубу, фасады и окна соседних жилых домов. На месте работали спасатели, которые ликвидировали последствия атаки и оказывали помощь пострадавшим.

Из-за удара по энергообъекту без света остались 41 тысяча абонентов

Отдельно о повреждении энергетической инфраструктуры сообщили в Одесской областной военной администрации. По её данным, российские войска поразили энергообъект компании «ДТЭК Одесские электросети». В результате удара около 41 тысячи абонентов временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденного оборудования и возобновлением подачи электричества потребителям.

Таким образом, ночная атака на Черноморск привела к ранениям среди местных жителей, повреждению жилой и административной застройки, а также перебоям с электроснабжением. О последствиях ночной атаки сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате вражеского удара по рынку в Черноморске 11 ноября число погибших возросло до четырёх человек. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении.

До трёх человек возросло число погибших в результате российского удара по рынку в центральной части Черноморска Одесской области 11 ноября. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.





Читай нас в