Росіяни атакували Чорноморськ — шестеро людей поранені

У ніч проти 15 листопада російські війська атакували Чорноморськ на Одещині. Поранення дістали шестеро людей, а вибухова хвиля пошкодила адміністративну будівлю, автомобілі та сусідні житлові будинки. Також під удар потрапив енергооб’єкт ДТЕК, через що близько 41 тисячі абонентів тимчасово залишилися без світла.

За даними рятувальників, унаслідок обстрілу травмувалися шестеро людей. Одного з постраждалих чоловіків через пошкодження квартири заблокувало всередині. Рятувальники дістали його та передали медикам. Значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Крім того, після удару загорілися два автомобілі, припарковані поруч.

Вибухова хвиля та уламки також пошкодили газову трубу, фасади й вікна сусідніх житлових будинків. На місці працювали рятувальники, які ліквідовували наслідки атаки та допомагали постраждалим.

Через удар по енергооб’єкту без світла залишилися 41 тисяча абонентів

Окремо про пошкодження енергетичної інфраструктури повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. За її даними, російські війська влучили в енергооб’єкт компанії «ДТЕК Одеські електромережі». Унаслідок удару близько 41 тисячі абонентів тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням світла споживачам.

Отже, нічна атака на Чорноморськ призвела до поранень серед місцевих жителів, пошкодження житлової та адміністративної забудови, а також перебоїв з електропостачанням. Про наслідки нічної атаки повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок ворожого удару по ринку в Чорноморську 11 листопада кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Один з постраждалих помер у медичному закладі.

До трьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області 11 листопада. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.





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