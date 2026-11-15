Российский дрон атаковал Белозерку, двое человек получили ранения

Утром 15 ноября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Белозерке в Херсонской области. В результате атаки пострадали двое местных жителей — 70-летняя женщина и 66-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и многочисленные осколочные ранения.

По данным ОВА, в результате удара ранения получили два пожилых человека. У 70-летней женщины и 66-летнего мужчины — взрывные травмы, а также многочисленные осколочные ранения лица, туловища и конечностей. «В результате удара пострадали 70-летняя женщина и 66-летний мужчина. Они получили взрывные травмы и множественные осколочные ранения лица, туловища и конечностей», — сообщили в Херсонской ОГА.

После атаки пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь. Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Херсонской области, в том числе и гражданских жителей. Об атаке сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 33 населенных пункта Херсонской области. Под ударами оказались жилые кварталы, повреждены два частных дома и автомобиль. Погибших и раненых среди мирных жителей нет.

12 ноября российские войска с самого утра интенсивно обстреливают Херсон из ствольной и реактивной артиллерии, а также атакуют город беспилотниками. Из-за высокой интенсивности вражеских ударов жителей призывают воздержаться от выхода на улицу.

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