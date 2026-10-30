В российской Якутии возникли проблемы с доставкой продуктов, стройматериалов и техники в северные районы. Причинами срыва так называемого северного завоза стали нехватка финансирования и топлива.

Первый вице-премьер республики Николай Бочков обвинил федеральные власти в невыделении средств на углубление дна в бассейне реки Лены.

Из-за топливного кризиса также ограничили закупки топлива. Грузы, которые должны были доставляться судами, теперь перевозят на моторных лодках, причем приоритет отдается золотодобывающим компаниям.

Ранее власти объясняли проблемы недовыполнением плана добычи угля из-за поломок техники. В то же время общий экспорт угля из региона вырос.

Финансовые проблемы уже приводят к закрытию домов культуры и спортивных залов. Также депутаты рассматривают возможность временного приостановления работы части школ и детских садов. Коммунальникам, по сообщениям, задерживают зарплаты более чем на два месяца.

В то же время в бюджете Якутии на 2027 год предусмотрено 11 млрд рублей на строительство моста через Лену. Общую стоимость проекта оценивают в 175 млрд рублей.

Источник: Служба внешней разведки Украины (Facebook)

Через неделю после выборов в Госдуму в якутском селе Хоро уволили двух руководителей образовательных учреждений — директора школы Владислава Иванова и директора детского сада «Кэскил» Саргилану Евдокимову. На выборах в селе КПРФ опередила «Единую Россию», однако местные власти не объяснили причин кадровых решений.

В Якутии власти перенесли запланированное повышение зарплат работникам бюджетной сферы из-за дополнительных расходов на выплаты российским военным-контрактникам. Учителям, медикам и ученым должны были повысить оклады на 5,4% еще с 1 июля, но теперь индексацию отложили до 1 сентября.

Намский районный суд Якутии приговорил 24-летнего жителя Горного улуса Максима Скрибкина к двум годам лишения свободы условно. Уголовное дело против него возбудили по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

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