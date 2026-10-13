В Киеве в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов
Во вторник, 13 октября, по состоянию на 06:58 в Киеве в третий раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Военно-воздушные силы предупредили об угрозе атаки российских беспилотников.
Тревогу также объявили в ряде областей Украины. В столице объявлен желтый уровень тревоги.
Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.
Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.
В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.
Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.