У Києві втретє за добу оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

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У вівторок, 13 жовтня, станом на 06:58 у Києві втретє від початку доби оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу атаки російських безпілотників.

Тривогу також оголосили в низці областей України. У столиці оголошено жовтий рівень тривоги.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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