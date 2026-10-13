В Киеве обломки российского дрона упали во двор частного дома в Дарницком районе

В Дарницком районе Киева обломки российского беспилотника упали на территорию частного жилого дома. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Об этом Киевская городская военная администрация сообщает в Telegram.

«По предварительной информации, в Дарницком районе обломки упали на территорию частного жилого дома», — говорится в сообщении.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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