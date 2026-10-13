Во Львове раздались взрывы: работает ПВО

Во Львове 13 октября около 15:26 раздались взрывы во время воздушной тревоги. Украинские военные предупреждали о появлении реактивного беспилотника над городом.

Перед этим мэр Андрей Садовый сообщил о приближении российского дрона и призвал жителей укрыться в безопасных местах.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил работу противовоздушной обороны и призвал не публиковать фото и видео её работы.

Также поступали сообщения о возможном отключении электроэнергии в Сыхове и в районе Нового Львова. Информация о последствиях атаки в данном сообщении не уточняется.

Источник: Львовская ОГА

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Читай нас в