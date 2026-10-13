У Львові пролунали вибухи: працює ППО
У Львові 13 жовтня близько 15:26 пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Українські військові попереджали про реактивний безпілотник над містом.
Перед цим міський голова Андрій Садовий повідомив про наближення російського дрона та закликав мешканців перейти в безпечні місця.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив роботу протиповітряної оборони та закликав не публікувати фото й відео її роботи.
Також надходили повідомлення про можливе зникнення електроенергії на Сихові та в районі Нового Львова. Інформація про наслідки атаки в наведеному повідомленні не уточнюється.
Джерело: Львівська ОВА
Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.
У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.
Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.