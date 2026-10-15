Видео: раненый оккупант умолял не оставлять его умирать под прицелом украинских дронов

Раненый российский военнослужащий из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ умолял сослуживца не оставлять его умирать. В это время над оккупантом кружили украинские беспилотники, а эвакуации он так и не дождался.

По данным украинской военной разведки, раненый захватчик оказался в критической ситуации: помощи нет, батарея рации разряжается, а над позициями находятся украинские дроны.

В перехваченном разговоре российский военный отчаянно просит товарища не оставлять его на произвол судьбы.

«Не оставляй меня умирать, пожалуйста, прошу тебя! Не оставляй, сделай это в последний раз! Сделай это в последний раз, умоляю, не оставляй меня умирать! Дай мне этот „альпинквест“ (приложение для ориентирования на местности — ред.)», — надрывно умолял оккупант.

Однако, как отмечает ГУР МО Украины, никто не спешит помогать раненому российскому военному.

Украинская разведка напоминает, что российские солдаты, участвующие в войне против Украины, имеют возможность сохранить жизнь, добровольно сложив оружие.

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В ГУР призывают российских военных сдаваться в плен, воспользовавшись Telegram-ботом проекта «Хочу жить».

Об этом свидетельствует новый радиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, российский военный после попытки сдаться в плен украинским защитникам попал под удар FPV-дрона собственных войск. Несмотря на это, бойцы мотопехотного батальона 42-й отдельной механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя спасли раненого оккупанта и эвакуировали его с поля боя с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

За прошедшие сутки на фронте произошло 260 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими войсками. Наибольшее количество вражеских штурмов зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях.

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