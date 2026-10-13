Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, приостановил работу до полуночи 17 октября после серии ракетных ударов. В результате атаки в субботу погибли 13 человек, еще более 300 получили ранения. В воскресенье во время еще одного удара погиб один человек.

Атаки на аэропорты

По данным The National, йеменские хуситы продолжили атаки на Саудовскую Аравию в понедельник. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что перехватила и уничтожила ракету, запущенную в направлении Эр-Рияда. Перед этим в столице Саудовской Аравии объявили тревогу, после чего прозвучали три взрыва.

Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии также сообщило об ударе по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме вечером в воскресенье. Масштабы повреждений там оцениваются. С прошлой недели в атаках на аэропорты Эр-Рияда и Абхи погибли не менее 20 человек.

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Отмена рейсов и бои в Йемене

Из-за угрозы безопасности авиакомпании изменили расписание рейсов в Эр-Рияд. Etihad Airways отменила все рейсы между Абу-Даби и саудовской столицей до 19 октября, Flydubai — до 14 октября. Рейсы Emirates и Air Arabia также были изменены.

Тем временем на окраинах города Таиз на юго-западе Йемена правительственные силы, поддерживаемые возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, вступили в бои с хуситами. Представитель военных заявил, что авиаудары помешали хуситам перебросить подкрепления в город.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в разговоре со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом заявил о готовности Тегерана содействовать началу переговоров между Саудовской Аравией и хуситами для поиска политического решения.

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