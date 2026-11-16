ФБР ликвидировало инфраструктуру хакеров, похитивших 400 млн долларов у Binance

Федеральное бюро расследований США сообщило о ликвидации инфраструктуры киберпреступников, причастных к хищению криптовалютных активов биржи Binance на сумму 400 млн долларов.

Речь идет о северокорейской хакерской кампании FaceStealer. Хакеры использовали видеозаписи из Zoom и Teams, а также искусственный интеллект для создания лицевых отпечатков с целью последующей авторизации операций на криптобирже.

ФБР заявляет, что изъяло облачную инфраструктуру, где хранились 900 таких видеозаписей с лицами владельцев криптовалютных активов.

Также хакеры из FaceStealer пытались проникнуть в программное обеспечение с открытым исходным кодом для взлома криптовалютной биржи.

ФБР подозревает, что северокорейская группировка была причастна к крупной атаке на Binance, в результате которой было похищено 6,3 миллиарда долларов в активах.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

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