FBI zlikwidowało infrastrukturę hakerów, którzy ukradli 400 mln dolarów z Binance

Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych poinformowało o zneutralizowaniu infrastruktury cyberprzestępców zamieszanych w kradzież aktywów kryptowalutowych z giełdy Binance o wartości 400 mln dolarów.

Chodzi o północnokoreańską kampanię hakerską o nazwie FaceStealer. Hakerzy wykorzystywali nagrania wideo z platform Zoom i Teams oraz sztuczną inteligencję do tworzenia odcisków twarzy, które służyły do dalszego autoryzowania transakcji na giełdzie kryptowalut.

FBI oświadcza, że przejęło infrastrukturę w chmurze, w której przechowywano 900 takich nagrań wideo przedstawiających twarze właścicieli aktywów kryptowalutowych.

Ponadto hakerzy z grupy FaceStealer próbowali włamać się do oprogramowania open source w celu zaatakowania giełdy kryptowalut.

FBI podejrzewa, że północnokoreańska kampania była powiązana z większym atakiem na Binance, w wyniku którego skradziono aktywa o wartości 6,3 miliarda dolarów.

Informacja ta została zawarta w komunikacie prasowym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej Binance zwróciło klientom 6,3 mld dolarów po cyberataku.

Stany Zjednoczone wezwały do wspólnego przeciwdziałania cyberzagrożeniom ze strony KRLD po włamaniu do Binance.

Amerykańskie organy regulacyjne zwróciły się do banków po włamaniu do Binance.

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